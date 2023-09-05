Ким Чен Ын побывал на пуске стратегической ракеты с военного корабля КНДР

09:46 21 августа Киев, Украина





Отмечается, что запуск стратегической ракеты преследовал цель подтвердить "боевую функцию корабля и функции ракетной системы", одновременно укрепив способность экипажа выполнять "атаку в условиях реальной войны". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытание стратегической ракеты на военном корабле, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.Отмечается, что запуск стратегической ракеты преследовал цель подтвердить "боевую функцию корабля и функции ракетной системы", одновременно укрепив способность экипажа выполнять "атаку в условиях реальной войны".

"Корабль быстро поразил цель без всякой ошибки и отклонения", — пишет KCNA.

Также, как отмечает государственное информационное агентство КНДР, Ким Чен Ын проверил состояние вооружения и боеспособность корабля и высоко оценил экипаж, сохраняющий "высокую маневровость и мощную ударную силу для реагирования".