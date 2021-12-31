Ким Чен Ын передал часть полномочий младшей сестре

Глава КНДР Ким Чен Ын снял с себя часть обязанностей, как стало известно от службы BBC. Сохраняя абсолютную власть, он все же передал часть полномочий своим помощникам, в число которых входит его сестра Ким Е Чжон.
По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы "снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики".
Теперь Ким Е Чжен отвечает за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи, помимо других вопросов политики, и является фактически вторым лидером страны.
Однако при этом последнее слово во всех решениях остается за главой КНДР.
Ранее Ким Е Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны.
Как сообщалось, Ким Чен Ын сменил премьера страны, назначив на эту должность Ким Док Хуна. Предыдущий премьер пребывал на посту главы правительства около года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии