Ким Чен Ын передал часть полномочий младшей сестре

Глава КНДР Ким Чен Ын снял с себя часть обязанностей, как стало известно от службы BBC. Сохраняя абсолютную власть, он все же передал часть полномочий своим помощникам, в число которых входит его сестра Ким Е Чжон.

"Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается", - указано в выступлении Национальной разведслужбы Южной Кореи перед парламентом страны.

По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы "снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики".

Теперь Ким Е Чжен отвечает за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи, помимо других вопросов политики, и является фактически вторым лидером страны.

Однако при этом последнее слово во всех решениях остается за главой КНДР.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны.

Как сообщалось, Ким Чен Ын сменил премьера страны, назначив на эту должность Ким Док Хуна. Предыдущий премьер пребывал на посту главы правительства около года.