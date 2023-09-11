Ким Чен Ын отправился в россию: запланирована встреча с путиным

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын отправился на своем бронепоезде к северо-восточной границе Южной Кореи, согласно информации, предоставленной южнокорейскому телеканалу YTN.
По плану, 13 сентября он планирует провести встречу с российским президентом владимиром путиным.
Сообщается, что Ким направляется во Владивосток, где в настоящее время проходит Восточный экономический форум.
Как ожидается, встреча двух диктаторов будет сосредоточена на поставках боеприпасов в москву для войны против Украины.
По плану, 13 сентября он планирует провести встречу с российским президентом владимиром путиным.
Сообщается, что Ким направляется во Владивосток, где в настоящее время проходит Восточный экономический форум.
Как ожидается, встреча двух диктаторов будет сосредоточена на поставках боеприпасов в москву для войны против Украины.
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