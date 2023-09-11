Ким Чен Ын отправился в россию: запланирована встреча с путиным

12:54 11 сентября Киев, Украина

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын отправился на своем бронепоезде к северо-восточной границе Южной Кореи, согласно информации, предоставленной южнокорейскому телеканалу YTN.

По плану, 13 сентября он планирует провести встречу с российским президентом владимиром путиным.

Сообщается, что Ким направляется во Владивосток, где в настоящее время проходит Восточный экономический форум.

Как ожидается, встреча двух диктаторов будет сосредоточена на поставках боеприпасов в москву для войны против Украины.