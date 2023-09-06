Ким Чен Ын может посетить россию и встретиться с путиным - NYT

08:21 05 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на данные Соединенных Штатов и союзников.



Как отмечают журналисты, неизвестно, приедет ли глава КНДР именно в москву, поскольку и он, и путин, вероятно, будут участвовать в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 10-13 сентября.



NYT указывает, что путин хочет, чтобы Ким согласился дать россии артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер Северной Кореи хотел бы, чтобы рф предоставила ему передовые технологии для спутников и атомных подлодок. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить россию и встретиться там с руководителем кремля владимиром путиным Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на данные Соединенных Штатов и союзников.Как отмечают журналисты, неизвестно, приедет ли глава КНДР именно в москву, поскольку и он, и путин, вероятно, будут участвовать в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 10-13 сентября.NYT указывает, что путин хочет, чтобы Ким согласился дать россии артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер Северной Кореи хотел бы, чтобы рф предоставила ему передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

О готовящемся визите также пишет газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации США. москва и Пхеньян пока официально не комментировали эти сообщения.