Кибершпионаж РФ угрожает нацбезопасности Финляндии
19:34 05 Апрель Киев, Украина
Война в киберпространстве становится одним из основных инструментов реализации внешней политики Российской Федерации.
Об этом говорится в обнародованной части отчета Службы безопасности и разведки Финляндии (SUPO) за 2020 год, сообщает
Служба внешней разведки Украины.
«Ведение Россией войны в киберпространстве требует дополнительного внимания со стороны международного сообщества», - говорится в сообщении СВР.
В отчете финской спецслужбы (SUPO 2020 Year Book) констатируется, что в 2020 году, который по праву можно назвать годом кибершпионажа, основным источником связанных со шпионской деятельностью угроз для национальной безопасности Финляндии оставалась соответствующая деятельность России и Китая.
«В этих обстоятельствах SUPO определила ключевым приоритетом своей работы предоставление ранних предупреждений о деструктивных кибероперациях, за которыми стояли указанные государства. Финские контрразведчики отмечают, что эти операции, среди прочего, были направлены на попытки повлиять на принятие внешнеполитических решений и решений в вопросе безопасности официального Хельсинки», - добавили в СВР.
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