Кибершпионаж РФ угрожает нацбезопасности Финляндии

19:34 05 Апрель Киев, Украина

Война в киберпространстве становится одним из основных инструментов реализации внешней политики Российской Федерации.

Об этом говорится в обнародованной части отчета Службы безопасности и разведки Финляндии (SUPO) за 2020 год, сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Ведение Россией войны в киберпространстве требует дополнительного внимания со стороны международного сообщества», - говорится в сообщении СВР.

В отчете финской спецслужбы (SUPO 2020 Year Book) констатируется, что в 2020 году, который по праву можно назвать годом кибершпионажа, основным источником связанных со шпионской деятельностью угроз для национальной безопасности Финляндии оставалась соответствующая деятельность России и Китая.