Кибергруппировка из рф шантажирует производителя самолетов Boeing

Производитель самолетов Boeing расследует киберинцидент, повлиявший на деятельность компании. Безопасность полетов не пострадала. Под удар попал бизнес по продаже запчастей. Компания активно расследует ситуацию и сотрудничает с правоохранительными органами.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что кибергруппировка Lockbit, связанная с россией, на прошлой неделе заявила, что начнет обнародовать "конфиденциальные данные" аэрокосмического и оборонного гиганта Boeing, если производитель самолетов не удовлетворит требование о выкупе до 2 ноября. Накануне вечером на платформе кибергруппировки Lockbit не было ни одного упоминания о Boeing.
Отмечается, что кибергруппировка Lockbit, связанная с россией, на прошлой неделе заявила, что начнет обнародовать "конфиденциальные данные" аэрокосмического и оборонного гиганта Boeing, если производитель самолетов не удовлетворит требование о выкупе до 2 ноября. Накануне вечером на платформе кибергруппировки Lockbit не было ни одного упоминания о Boeing.
Пресс-секретарь Boeing отказался комментировать, заплатил ли американский производитель самолетов выкуп.
Lockbit является одной из самых известных групп хакеров, которые часто устанавливают программы-вымогатели, чтобы заблокировать файлы определенной компании, а затем требуют плату за их разблокировку.
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