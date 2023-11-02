Кибергруппировка из рф шантажирует производителя самолетов Boeing

10:21 02 ноября Киев, Украина

Производитель самолетов Boeing расследует киберинцидент, повлиявший на деятельность компании. Безопасность полетов не пострадала. Под удар попал бизнес по продаже запчастей. Компания активно расследует ситуацию и сотрудничает с правоохранительными органами.

Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что кибергруппировка Lockbit, связанная с россией, на прошлой неделе заявила, что начнет обнародовать "конфиденциальные данные" аэрокосмического и оборонного гиганта Boeing, если производитель самолетов не удовлетворит требование о выкупе до 2 ноября. Накануне вечером на платформе кибергруппировки Lockbit не было ни одного упоминания о Boeing.

"Когда хакеры удаляют сообщения с сайтов, это часто означает, что организация заплатила выкуп или согласилась вести переговоры", - сказал аналитик киберугроз Бретт Каллоу.

Пресс-секретарь Boeing отказался комментировать, заплатил ли американский производитель самолетов выкуп.



Lockbit является одной из самых известных групп хакеров, которые часто устанавливают программы-вымогатели, чтобы заблокировать файлы определенной компании, а затем требуют плату за их разблокировку.