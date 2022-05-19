17:42 17 декабря Киев, Украина

В день ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, подконтрольная ФСБ кибер группировка Fаncy Bear, известная также как Cozy Bear, APT29, The Dukes и т.д., взломала сайт общественной палаты РФ с целью привлечения внимания общественности и чиновников к тяжелым условиям сотрудничества с российскими спецслужбами.

Этот инцидент подтверждает и сообщение на российском РИА Новости.



Судя по всему, вопрос задолженности по выплатам за выполнение «особо секретных» задач ФСБ достиг критической отметки.



Либо сказывается межведомственный конфликт между ФСБ и ГРУ, которые продолжают подставлять друг друга.



Неизвестно, до чего могут дойти враждующие структуры с имеющимися колоссальными техническими и человеческими ресурсами, однако Путину действительно стоит обратить на эту ситуацию пристальное внимание!