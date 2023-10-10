Кеннеди-младший решил баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил свою намерение баллотироваться на пост президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата, отказавшись официально участвовать в праймериз демократов. Это решение может привести к неожиданному повороту в уже напряженной борьбе между нынешним президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, который лидирует среди республиканцев.
Опрос Ipsos/Reuters, проведенный в этом месяце, показал, что в трехсторонней гонке на выборах 2024 года 33% респондентов поддерживают Трампа, 31% - Байдена и 14% выразили свою поддержку Кеннеди.
По словам кандидата в президенты США, он решил участвовать в президентской гонке из-за "тирании коррупции, которая лишает нас доступной жизни, веры в будущее и уважения друг к другу".
Опрос Ipsos/Reuters, проведенный в этом месяце, показал, что в трехсторонней гонке на выборах 2024 года 33% респондентов поддерживают Трампа, 31% - Байдена и 14% выразили свою поддержку Кеннеди.
По словам кандидата в президенты США, он решил участвовать в президентской гонке из-за "тирании коррупции, которая лишает нас доступной жизни, веры в будущее и уважения друг к другу".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии