Кембриджский словарь: слово 2023 года - "галлюцинировать"

11:59 15 ноября Киев, Украина

Составители Кембриджского словаря (Cambridge Dictionary) выбрали словом 2023 года hallucinate, которое переводится как "галюцинировать".
 
Соответствующая статья появилась на официальном сайте словаря.

Составители отмечают, что с появлением генеративного искусственного интеллекта (ИИ) появились новые слова. В частности, в 2023 году в словарь добавляли новые определения, например large languale model (большая языковая модель — LLM), generative AI (генеративный искусственный интеллект (или GenAI) и GPT). Однако и слова, уже давно существующие в языке, получили новые значения.

Традиционно hallucinate означает то, что кто-то чувствует что-то, чего не существует — из-за состояния здоровья или употребления наркотиков, но теперь это касается искусственного интеллекта.
"В 2023 году стало понятно, что эта новая доступная технология далека от совершенства, поскольку способна продуцировать ложную информацию - галлюцинации - и представлять ее как факт", - заявили составители словаря.
"Тот факт, что искусственный интеллект может «галюцинировать», напоминает нам, что людям все еще нужно использовать свои навыки критического мышления для использования этих инструментов. ИИ прекрасно умеет обрабатывать огромные массивы данных, чтобы извлечь конкретную информацию и консолидировать ее. Но чем оригинальнее вы от них требуете быть, тем больше вероятность того, что они собьются со своего пути", — добавила менеджер издательства Кембриджского словаря Вендалин Николс.