Кембриджский словарь: слово 2023 года - "галлюцинировать"

11:59 15 ноября Киев, Украина

Составители Кембриджского словаря (Cambridge Dictionary) выбрали словом 2023 года hallucinate, которое переводится как "галюцинировать".

Соответствующая статья появилась на официальном сайте словаря.



Составители отмечают, что с появлением генеративного искусственного интеллекта (ИИ) появились новые слова. В частности, в 2023 году в словарь добавляли новые определения, например large languale model (большая языковая модель — LLM), generative AI (генеративный искусственный интеллект (или GenAI) и GPT). Однако и слова, уже давно существующие в языке, получили новые значения.



Традиционно hallucinate означает то, что кто-то чувствует что-то, чего не существует — из-за состояния здоровья или употребления наркотиков, но теперь это касается искусственного интеллекта.

"В 2023 году стало понятно, что эта новая доступная технология далека от совершенства, поскольку способна продуцировать ложную информацию - галлюцинации - и представлять ее как факт", - заявили составители словаря.