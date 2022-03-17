Казни и изнасилования: в США требуют расследовать злодеяния ЧВК "Вагнера" в ЦАР

21:29 17 июня Киев, Украина

Совершенные российскими боевиками преступления против мирного населения Центральноафриканской Республики (ЦАР) требуют немедленного расследования.

Об этом заявили Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс и старший республиканец комитета Майкл Маккол, призвав администрацию Байдена продолжить расследование злодеяний Кремлевских наемников из частной военной компании "Вагнера".
"Администрация Байдена должна продолжить расследование дела о причастности российских боевиков к смертным казням, изнасилованиям и прочим злодеяниям, которые были совершены в отношении гражданских лиц Центральноафриканской Республики", – заявили конгрессмены.
А также призвали отвергнуть неправдоподобное отрицание РФ о ее непричастности к этим чудовищным преступлениям.
"В свою очередь Организации Объединенных Наций необходимо принять немедленные меры, чтобы сохранить принципиальность своей миротворческой миссии в ЦАР и изучить материалы утверждающие о сотрудничестве миротворцев ООН с наемниками РФ, «которые охотятся на мирное население ЦАР»", – добавили они.