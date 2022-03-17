21:29 17 июня Киев, Украина





Об этом заявили Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс и старший республиканец комитета Майкл Маккол, призвав администрацию Байдена продолжить расследование злодеяний Кремлевских наемников из частной военной компании "Вагнера". Совершенные российскими боевиками преступления против мирного населения Центральноафриканской Республики (ЦАР) требуют немедленного расследования.Об этом заявили Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс и старший республиканец комитета Майкл Маккол, призвав администрацию Байдена продолжить расследование злодеяний Кремлевских наемников из частной военной компании "Вагнера".

"Администрация Байдена должна продолжить расследование дела о причастности российских боевиков к смертным казням, изнасилованиям и прочим злодеяниям, которые были совершены в отношении гражданских лиц Центральноафриканской Республики", – заявили конгрессмены.

А также призвали отвергнуть неправдоподобное отрицание РФ о ее непричастности к этим чудовищным преступлениям.