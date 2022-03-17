Казни и изнасилования: в США требуют расследовать злодеяния ЧВК "Вагнера" в ЦАР

Совершенные российскими боевиками преступления против мирного населения Центральноафриканской Республики (ЦАР) требуют немедленного расследования.
Об этом заявили Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс и старший республиканец комитета Майкл Маккол, призвав администрацию Байдена продолжить расследование злодеяний Кремлевских наемников из частной военной компании "Вагнера".
Об этом заявили Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс и старший республиканец комитета Майкл Маккол, призвав администрацию Байдена продолжить расследование злодеяний Кремлевских наемников из частной военной компании "Вагнера".
А также призвали отвергнуть неправдоподобное отрицание РФ о ее непричастности к этим чудовищным преступлениям.
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