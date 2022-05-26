14:13 26 мая Киев, Украина

Казахстан серьезно относится рискам ответных санкций Запада в случае помощи россии, в связи с чем казахстанские банки ввели ограничения по выдаче банковских карт россиянам

Об этом сообщает местный телеканал КТК.

После роста спроса ЦБ Казахстана предупредил банки о рисках при открытии карт для россиян и порекомендовал советоваться с платежными системами. Банки приняли решение более тщательно проводить проверку, чтобы избежать вторичных санкций и не нарушать законодательство, противодействующее отмыванию денежных средств.



Уже месяц в республике действуют новые правила, по которым для получения карты россиянам необходимо предоставить загранпаспорт, казахстанский ИИН, миграционную карту или визу, а также действующий номер телефона от местного сотового оператора. В некоторых кредитных организациях дополнительно запрашивают вид на жительство и справку с места работы.



Однако пункта об обязательном наличии прописки или трудового договора в законе нет, уточнили в Нацбанке Казахстана. Там отметили, что банки запрашивают такую информацию по своей инициативе, и это не запрещено.

"Естественно, человека будут полностью проверять, будут сверять по всем спискам, для того чтобы он не оказался в каких-то санкционных списках. Если ты ему откроешь счет, дашь ему возможности пользоваться карточкой с полным функционалом, при этом он является гражданином россии и находится в санкционных списках, тогда этому банку могут заблокировать счета. Это очень опасно", - добавил казахстанский экономист Арман Бейсембаев.

Некоторые банки полностью закрыли возможность оформления карт для россиян, например в банке «Алтын» пропала возможность оформления карт для нерезидентов.

Напомним, Visa и MasterCard отказались работать в россии в начале марта из-за войны в Украине. За рубежом из картами больше не получится расплатиться или снять наличные, платежи не проходят при оплате покупки на иностранных сайтах.