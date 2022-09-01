Казахстан ждут досрочные президентские выборы

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности пойти на досрочные выборы, чтобы получить новый мандат от народа и пообещал амнистию участникам январских протестов.
Он также предложил увеличить срок президентского срока с пяти до семи лет, в то же время запретив переизбрание на второй срок.
Из сообщения следует, что Токаев, возглавляющий Казахстан с 2019 года, намерен участвовать в этих досрочных выборах.
Токаев также объявил об амнистии для участников январских протестов в Казахстане — кроме тех, кто осужден за тяжкие преступления.
Касым-Жомарт Токаев объявил о реформах в марте 2022 года, вскоре после прошедших в стране беспорядков. Изменения позиционируются как движение в сторону демократизации и ограничения власти президента; критики же считают поправки поверхностными и направленными на укрепление власти Токаева.
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