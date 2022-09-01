Казахстан ждут досрочные президентские выборы

10:33 01 сентября Киев, Украина

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности пойти на досрочные выборы, чтобы получить новый мандат от народа и пообещал амнистию участникам январских протестов.

"Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании к народу 1 сентября.

Он также предложил увеличить срок президентского срока с пяти до семи лет, в то же время запретив переизбрание на второй срок.



Из сообщения следует, что Токаев, возглавляющий Казахстан с 2019 года, намерен участвовать в этих досрочных выборах.



Токаев также объявил об амнистии для участников январских протестов в Казахстане — кроме тех, кто осужден за тяжкие преступления.

«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным», — заявил он.

Касым-Жомарт Токаев объявил о реформах в марте 2022 года, вскоре после прошедших в стране беспорядков. Изменения позиционируются как движение в сторону демократизации и ограничения власти президента; критики же считают поправки поверхностными и направленными на укрепление власти Токаева.