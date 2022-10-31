Казахстан вышел из проекта с россией по кибербезопасности

16:26 31 октября Киев, Украина

Казахский оператор «Транстелеком» на фоне войны в Украине отказался от дальнейшего сотрудничества с бывшей структурой Сбербанка компанией «Безопасная информационная зона».



В рамках проекта в



Эксперты считают, что ключевую роль в отказе от проекта сыграл геополитический фактор, в том числе санкции против Сбербанка. Казахстан опасается вторичных ограничений.



Астана обрывает связи со Сбербанком и его структурами с начала войны в Украине. Еще в апреле она отказалась от партнерства в сфере цифровизации госсектора, которое заключили на ВЭФ-2021 при участии президентов владимира путина и Касым-Жомарта Токаева: причиной назвали геополитическую ситуацию. В августе Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане местному холдингу «Байтерек».



В «Бизоне» и Сбербанке от комментариев отказались. В «Транстелекоме» сообщили, что «Бизон» является их партнером по ряду проектов в Казахстане. Информацию по конкретному кейсу там назвали конфиденциальной. В рамках проекта в Казахстане должны были создать облачное решение для автоматизации защиты от киберугроз. Стороны заключили шестилетний контракт на 2,4 млрд рублей в 2019 году.Эксперты считают, что ключевую роль в отказе от проекта сыграл геополитический фактор, в том числе санкции против Сбербанка. Казахстан опасается вторичных ограничений.Астана обрывает связи со Сбербанком и его структурами с начала войны в Украине. Еще в апреле она отказалась от партнерства в сфере цифровизации госсектора, которое заключили на ВЭФ-2021 при участии президентов владимира путина и Касым-Жомарта Токаева: причиной назвали геополитическую ситуацию. В августе Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане местному холдингу «Байтерек».В «Бизоне» и Сбербанке от комментариев отказались. В «Транстелекоме» сообщили, что «Бизон» является их партнером по ряду проектов в Казахстане. Информацию по конкретному кейсу там назвали конфиденциальной.



Остановка проекта могла быть связана с решением Казахстана самостоятельно развивать кибербезопасность. На местном рынке достаточно зарубежных поставщиков ИБ-решений, поэтому замена российского партнера проблемой не станет.



АО «Транстелеком» входит в число крупнейших операторов связи Казахстана. По данным «СПАРК-Интерфакс», 25% принадлежит «Казахстан темир жолы» — оператору магистральной железнодорожной сети Казахстана. Еще 75% — у компании внука бывшего президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева Unit Telecom. Выручка «Транстелекома» за 2021 год составила 14,2 млрд рублей, чистая прибыль — 815,1 млн рублей.



Ранее президент Казахстана однозначно дал понять, что не собирается нарушать западные ограничения ради помощи россии.

«Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада», — заявил он на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, все сделки с россией, которые потенциально могут нарушать санкционный режим, находятся на контроле властей США и ЕС.



В то же время Казахстан не отказывается от помощи компаниям, которые решили покинуть рф на фоне войны в Украине. Президент призвал местные власти «создавать все условия для открытия инвесторами новых производств», чтобы обеспечить «беспрепятственный и бесперебойный товарообмен» с другими государствами.