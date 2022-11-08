Казахстан ужесточит требования для получения гражданства из-за наплыва россиян

В Казахстане разрабатывают поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан" на фоне наплыва в республику сотен тысяч россиян. Гражданство перестанут выдавать тем, кто не владеет казахским языком и не знает историю страны.
По его словам, все желающих могут изучать казахский язык, культуру и традиции в воскресных школах на базе учебно-методических центров «Tiл» («Язык»), которые работают при администрациях. Однако депутаты требуют сделать посещение воскресных школ обязательными для иностранцев, проживающих в Казахстане.
После объявления мобилизации в россии 21 сентября больше всего россиян выехало в Казахстан. По данным ФСБ, с июля по сентябрь россияне совершили 1,25 млн визитов в республику – рекордное количество как минимум с 2018 года. В большинстве случаев (1 млн) границу пересекли на автомобиле, а в качестве цели преимущественно указывали частный визит.
Большее количество визитов россияне совершили в Абхазию (2,48 млн визитов) и Турцию (2,16 млн), которые традиционно востребованы в период отпусков. При этом на Турцию пришлось почти 60% от всего потока российских туристов в этом году, поскольку страна стала транспортным хабом.
Число россиян, выезжавших в Казахстан, оказалось почти втрое больше тех, кто отправился в Грузию (461 тыс. поездок) и Финляндию (430 тыс.), а также в пять раз больше, чем съездивших в Армению (267 тыс.). Именно в эти страны россияне наиболее часто бежали во время мобилизации.
После объявления мобилизации в россии 21 сентября больше всего россиян выехало в Казахстан. По данным ФСБ, с июля по сентябрь россияне совершили 1,25 млн визитов в республику – рекордное количество как минимум с 2018 года. В большинстве случаев (1 млн) границу пересекли на автомобиле, а в качестве цели преимущественно указывали частный визит.
Большее количество визитов россияне совершили в Абхазию (2,48 млн визитов) и Турцию (2,16 млн), которые традиционно востребованы в период отпусков. При этом на Турцию пришлось почти 60% от всего потока российских туристов в этом году, поскольку страна стала транспортным хабом.
Число россиян, выезжавших в Казахстан, оказалось почти втрое больше тех, кто отправился в Грузию (461 тыс. поездок) и Финляндию (430 тыс.), а также в пять раз больше, чем съездивших в Армению (267 тыс.). Именно в эти страны россияне наиболее часто бежали во время мобилизации.
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