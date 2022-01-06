Казахстан просит помощи у ОДКБ

07:21 06 Январь Киев, Украина

Казахстан обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью из-за ситуации в стране.

Об этом сказал глава государства.



Так, президент республики Касым-Жомарт Токаев в среду вечером назвал происходящее актом агрессии, а участников беспорядков — «террористическими бандами», прошедшими подготовку за рубежом.



Глава государства объявил на всей территории Казахстана режим чрезвычайного положения, предполагающий, в том числе комендантский час и ограничение свободы передвижения.



Напомним, что в бывшей столице Казахстана, Алматы, во время митингов было избито более полтысячи мирных граждан, в частности, 130 женщин и пожилых людей.



Минувшей ночью активизировались экстремистские группировки, которые сожгли более 120 автомобилей, в том числе 33 полицейских авто, скорых и пожарных. 120 разбитых магазинов и объектов торговли.