Казахстан прекращает авиасообщение с Россией

12:25 11 Март Киев, Украина

Власти Казахстана приняли решение о прекращении с 11 марта авиасообщения с Россией.

По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Россию над ее территорией все полеты казахстанской авиакомпании «Air Astana» по данному направлению приостановлены с 11 марта 2022 года, сообщает Kazinform.



Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с авиакомпанией «Air Astana» в срочном порядке решает данные вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов.



Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета.



Ранее российская государственно-частная авиакомпания Аэрофлот заявила об остановке с 8 марта всех зарубежных рейсов.