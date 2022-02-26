Казахстан отказался поддерживать агрессию России в Украине

После того, как во время недавних тревожных событий в Казахстане Россия посчитала нормальным ожидать военной поддержки от страны-соседа. Во время январских событий Россия щедро ввела свои войска в Казахстан под предлогом защиты мира. Но это было в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Но Путин решил, что теперь Казахстан будет должен ему лично и обратился к правительству Казахстана с просьбой направить "миротворцев" ОДКБ на восток Украины.

Как заявил официальный Нур-Султан, страна не признала марионеточные т.н. "республики" "ЛНР" и "ДНР". А кроме того, казахский народ никогда не будет поддерживать агрессивные действия Кремля.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна не пошлет на оккупированные территории Украины "миротворцев" ОДКБ, поскольку, согласно уставу, применение этих военных сил возможно "только на пространстве ОДКБ".