Казахстан отказался от соглашения с российским "Сбером" по цифровизации госуслуг

21:06 15 апреля Киев, Украина

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявило, что больше не поддерживает юридических отношений с группой «Сбер» по реализации платформы цифрового правительства. Вместо этого планируется привлечь к проекту казахстанские IT-компании , пишет казахская служба «Радио Свобода».

«Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО «НИТ» («Национальные информационные технологии») своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании», – сказал вице-министр Аскар Жамбакин. По его словам, на новую платформу планируется перейти в течение двух-трех лет.

В сентябре 2021 года на тот момент премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, среди прочего, внедрение в Казахстане цифровой платформы GovTech. Многие казахстанские эксперты раскритиковали это сотрудничество, в котором увидели угрозу безопасности данных граждан Казахстана.



В Минцифры тогда указывали, что перенос системы госуправления Казахстана, а это около 400 различных информационных систем, которые обслуживают электронное правительство, на российскую платформу от «Сбера» обойдется примерно в $500 млн, и это соответствует «требованиям Комитета нацбезопасности».



В марте Минцифры заявило, что вопрос подписания соглашения с российской группой компаний «Сбер» по цифровой трансформации Казахстана не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало после того, как глава «Сбера» Герман Греф оказался в санкционных списках США и Великобритании из-за российского вторжения в Украину.