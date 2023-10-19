Казахстан ограничил экспорт в россию 106 видов высокотехнологичных товаров

14:51 19 октября Киев, Украина

Казахстан ограничил экспорт в россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом сообщил Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции, как передает Казахское телеграфное агентство.

Он подчеркнул, что хотя импорт товаров из россии в Казахстан продолжается, экспорт из Казахстана в россию теперь ограничен. Среди этих товаров включены дроны, электрочипы и электроника, которая может использоваться в военных целях.
"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а раньше (до войны россии с Украиной - ред.) реэкспортировались через Казахстан", - добавил Торебаев.