Казахстан ограничил экспорт в россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в военных целях.
Об этом сообщил Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции, как передает Казахское телеграфное агентство.
Он подчеркнул, что хотя импорт товаров из россии в Казахстан продолжается, экспорт из Казахстана в россию теперь ограничен. Среди этих товаров включены дроны, электрочипы и электроника, которая может использоваться в военных целях.
Об этом сообщил Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции, как передает Казахское телеграфное агентство.
Он подчеркнул, что хотя импорт товаров из россии в Казахстан продолжается, экспорт из Казахстана в россию теперь ограничен. Среди этих товаров включены дроны, электрочипы и электроника, которая может использоваться в военных целях.
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