Казахстан намерен ликвидировать торговое представительство в рф

17:54 01 февраля Киев, Украина

По поручению премьера Казахстана, планируется ликвидировать свое торговое представительство в россии.

Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, размещенном 1 февраля на сайте Открытые нормативно-правовые акты.

Отмечается, что публичное обсуждение документа продлится до 15 февраля.

В проекте постановления указано, что государственный орган закрывается по поручению премьер-министра страны Алихана Смаилова.
 
"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение Торговое представительство Республики Казахстан в российской федерации Министерства торговли и интеграции", - говорится в документе.