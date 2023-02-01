Казахстан намерен ликвидировать торговое представительство в рф

По поручению премьера Казахстана, планируется ликвидировать свое торговое представительство в россии.
Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, размещенном 1 февраля на сайте Открытые нормативно-правовые акты.
Отмечается, что публичное обсуждение документа продлится до 15 февраля.
В проекте постановления указано, что государственный орган закрывается по поручению премьер-министра страны Алихана Смаилова.
Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, размещенном 1 февраля на сайте Открытые нормативно-правовые акты.
Отмечается, что публичное обсуждение документа продлится до 15 февраля.
В проекте постановления указано, что государственный орган закрывается по поручению премьер-министра страны Алихана Смаилова.
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