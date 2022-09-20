Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из Европы

14:16 20 сентября Киев, Украина

Казахстане начали задерживать российские грузовики, которые везут товары от границы с Евросоюзом. Речь идет о машинах, которые забирают груз у европейских компаний на границе с ЕС и затем отправляются в Казахстан.

Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).