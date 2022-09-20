Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из Европы

В Казахстане начали задерживать российские грузовики, которые везут товары от границы с Евросоюзом. Речь идет о машинах, которые забирают груз у европейских компаний на границе с ЕС и затем отправляются в Казахстан.
Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Теперь Астана требует у водителей разрешение, которое должен был получить иностранный перевозчик, передавший товар россии.
С проблемами столкнулись компании «Автотранзит», «СВ-Транс» и «Траско». Задержанные фуры находятся на стоянках для нарушителей, на таможенных терминалах, а некоторые стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать. Кроме того, на них планируют наложить штрафы — около €3000 на каждый случай задержания.
АСМАП рекомендовала пока воздержаться от перевозок в Казахстан и другим российским компаниям.
Механизм перецепки на границе стран ЕС и беларуси заработал с середины апреля после того, как Европа запретила проезжать по своей территории фурам, зарегистрированным на российские или белорусские компании.
Весной у перевозчиков из рф уже возникали проблемы с доставкой товаров в Казахстан. Тогда Астана запретила возить грузы компаниям из стран, отличных от государства первого перевозчика: если груз из Европы — везти его должна компания из ЕС. Однако в июне Казахстан до конца года отменил требование о запрете «перецепки», объяснив это жестом «доброй воли».
Политический аналитик Талгат Калиев считает, что действия Астаны соответствуют политике президента Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно заявлял, что страна не будет помогать российским компаниям обходить санкции.
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