Казахстан будет задерживать российские и белорусские фуры с товарами из ЕС

Власти Казахстана объявили, что будут задерживать белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков.
Об этом сообщила Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозок.
Таким образом Казахстан будет задерживать российские и белорусские фуры, везущие в республику грузы из третьих стран, которые ранее были доставлены в беларусь или россию перевозчиками Евросоюза.
Напомним, пятым пакетом санкций Евросоюз запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из россии и белоруссии. Исключением стали медицинские и продовольственные товары. Также из-под действия европейских санкций был исключен транзит в Калининград.
Напомним, пятым пакетом санкций Евросоюз запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из россии и белоруссии. Исключением стали медицинские и продовольственные товары. Также из-под действия европейских санкций был исключен транзит в Калининград.
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