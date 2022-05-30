Казахстан будет задерживать российские и белорусские фуры с товарами из ЕС

09:43 30 мая Киев, Украина

Власти Казахстана объявили, что будут задерживать белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков.

Об этом сообщила Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозок.

«Не допускается перегрузка на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран на территорию Республики Казахстан, груза, таможенный транзит которого еще не завершен, на казахстанское автотранспортное средство, а равно на автотранспортное средство, которое не зарегистрировано в стране регистрации первоначального перевозчика», — рассказали в Ассоциации о правилах применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан.

Таким образом Казахстан будет задерживать российские и белорусские фуры, везущие в республику грузы из третьих стран, которые ранее были доставлены в беларусь или россию перевозчиками Евросоюза.



Напомним, пятым пакетом санкций Евросоюз запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из россии и белоруссии. Исключением стали медицинские и продовольственные товары. Также из-под действия европейских санкций был исключен транзит в Калининград.





