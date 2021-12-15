Католической церкви запретили благословлять однополые союзы

17:36 15 Март Киев, Украина

Ватикан призвал уважать представителей ЛГБТ+ , однако запретил католической церкви давать благословение на однополые браки.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что согласно позиции Конгрегации доктрины веры, церковь не уполномочена благословлять однополые браки, поскольку такие благословения не могут «считаться законными».



Поэтому священники католической церкви не имеют права благословлять гомосексуальные пары, которые просят об определенном типе религиозного признания их брака. Папа Франциск был проинформирован и дал свое согласие на эту позицию церкви.



Доктрина веры не исключает "благословение отдельных людей с гомосексуальными наклонностями, которые проявляют волю жить в верности с Божьим наставлением", но объявляет недопустимой "любую форму благословения, имеющей целью признание их браков (однополых пар - ред.) как таковых".