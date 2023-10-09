Катастрофическое землетрясение в Афганистане: более 2500 жертв

Число жертв землетрясения в северо-западной части Афганистана продолжает расти и превысило уже более 2500 человек.
Об этом сообщил представитель полиции Кабула, Халид Задран, через социальные сети.
Он также отметил, что официальные представители Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий подтвердили это ужасное число жертв землетрясения в Герате. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, но пострадавшие все еще нуждаются в убежище и продовольствии.
Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана информировало о разрушении более 1300 домов частично или полностью из-за этого землетрясения.
Согласно информации агентства Bakhtar, около 12 сел в провинции Герат были "полностью уничтожены" этим стихийным бедствием.
Об этом сообщил представитель полиции Кабула, Халид Задран, через социальные сети.
Он также отметил, что официальные представители Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий подтвердили это ужасное число жертв землетрясения в Герате. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, но пострадавшие все еще нуждаются в убежище и продовольствии.
Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана информировало о разрушении более 1300 домов частично или полностью из-за этого землетрясения.
Согласно информации агентства Bakhtar, около 12 сел в провинции Герат были "полностью уничтожены" этим стихийным бедствием.
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