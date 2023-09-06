Катастрофические наводнения в Норвегии: 4000 человек эвакуированы

Норвегия столкнулась с новыми наводнениями, из-за которых власти объявили об эвакуации. Вода в реках резко поднялась после сильного дождя, который, по словам метеорологов, явился результатом необычных погодных условий.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Более 4 тысяч человек эвакуировали из своих домов на юге Норвегии. Половина из эвакуированных – жители города Хенефосс, расположенного в 40 км от Осло.
Сильные ветры, дождь и оползни обрушились на скандинавский регион в начале этой недели, оборвав линии электропередач и приостановив общественный транспорт.
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