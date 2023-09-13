Катастрофические наводнения в Ливии: более 5 000 погибших и 10 000 пропавших

12:53 13 сентября Киев, Украина

Более 5 000 человек признаны погибшими, а 10 000 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений, которые обрушились на северо-восток Ливии в результате шторма Даниэль.

Эту информацию сообщил телеканал CNN 13 сентября.



Сильные дожди вызвали размыв дамб в этом регионе, что привело к дополнительному поднятию уровня воды на уже затопленных территориях.



Министерство внутренних дел восточного правительства Ливии объявило о более чем 5300 погибших, включая по меньшей мере 145 египтян.



В городе Дерне, который пострадал наиболее сильно, около 6000 человек считаются пропавшими без вести. Власти описали ситуацию в этом городе как "катастрофическую", где вода унесла целые кварталы.



Местные морги переполнены, и тела погибших остаются на тротуарах. Эта наводнение стали серьезной катастрофой, требующей масштабных усилий по оказанию помощи пострадавшим.