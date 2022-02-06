Катастрофа в Смоленске: Польша требует ареста российских авиадиспетчеров

21:31 17 Сентябрь Киев, Украина

Для получения международного ордера на арест российских авиадиспетчеров, работавших в момент крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, прокуратура Польши подала ходатайство в суд Варшавы.



Прокуратура обратилась в Россию для оказания юридической помощи, в том числе для объявления обвинений и допроса подозреваемых. Из нескольких десятков заявлений, поданных польской прокуратурой, российской стороной не были выполнены ключевые процессуальные действия.



В результате повторного анализа доказательств прокуратура установила, что система радиолокационной посадки, используемая на смоленском аэродроме, вышла из строя.





Точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов перед диспетчерами. В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, не соответствовала действительности. Хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолета, они давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.



Как заявил глава подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич, самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском в результате взрыва. По его словам, версию о взрыве подтвердили эксперты из Forensic Explosives Laboratory (Лаборатория судебно-взрывчатых веществ) при Министерстве обороны Великобритании.