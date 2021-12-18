Катар совершил первый в мире авиарейс только с вакцинированными пассажирами

19:59 06 Апрель Киев, Украина

Сегодня в небо поднялся первый в мире самолет, на борту которого были только вакцинированные от COVID-19 пассажиры и члены экипажа.



Пассажиров рейса Qatar Airways QR6421 также обслуживали полностью привитые от коронавируса сотрудники во время регистрации в аэропорту, говорится в сообщении авиакомпании.