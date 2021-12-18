Катар совершил первый в мире авиарейс только с вакцинированными пассажирами
19:59 06 Апрель Киев, Украина
Сегодня в небо поднялся первый в мире самолет, на борту которого были только вакцинированные от COVID-19 пассажиры и члены экипажа.
Пассажиров рейса Qatar Airways QR6421 также обслуживали полностью привитые от коронавируса сотрудники во время регистрации в аэропорту, говорится в сообщении авиакомпании.
«Сегодняшний специальный рейс демонстрирует, что следующий этап в восстановлении международных путешествий не за горами. Мы гордимся тем, что продолжаем лидировать в отрасли, выполняя первый рейс с полностью вакцинированной бригадой и пассажирами и давая надежду будущему международной авиации...», - отметил руководитель Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
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