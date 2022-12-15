Каталония вводит выплаты для украинских беженцев

09:36 15 декабря Киев, Украина

Правительство Каталонии ввели выплаты для беженцев из Украины - 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого ребенка, находящегося на их иждивении, в течение периода продолжительностью до шести месяцев.



Такое решение в среду опубликовал Официальный журнал Женералитата (правительства) Каталонии.



Выплаты будут предоставляться в соответствии с декретом правительства Испании, который был одобрен в августе и предусматривает выделение 52,8 миллиона евро, из которых чуть более 13 миллионов евро предназначены для Каталонии.



С 15 декабря и до 31 января беженцы из Украины или третьих стран, пользующиеся статусом временной защиты, могут подать заявку на получение выплат вместе с документом на удостоверение личности и статуса временной защиты, а также справкой о банковских реквизитах.



Чтобы претендовать на выплаты, они должны будут доказать, что на момент полномасштабного вторжения проживали в Украине. Также они должны быть зарегистрированы в одном из муниципалитетов Каталонии и доказать, что не имеют собственных средств для проживания.



Заявки подаются в индивидуальном порядке в министерство по вопросам равенства и феминизма Каталонии или его территориальные отделения. Заявку от имени несовершеннолетнего лица подает его опекун или один из родителей, который будет получать за него средства.