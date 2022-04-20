Касперский: COVID-19 стал причиной роста кибератак по всему миру

07:19 23 ноября Киев, Украина

Количество компаний, сотрудники которых из-за роста пандемии все чаще начали выбирать удаленную работу из дому работе офисной, значительно возросло. Подобные предприятия не всегда могут удаленно организовать безопасность в сети, отсюда и рост киберпреступлений.

Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил один из основателей Лаборатории Касперского Евгений Касперский во время онлайн-выступления на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом 2020 года в Китае.

"Мы живем в очень странное время. Пандемия COVID-19 изменила весь мир, а также изменила и киберпреступления, кибербезопасность и все киберпространство", - отметил специалист.

По его словам, до пандемии фиксировалось около 350 тысяч кибератак в день, сейчас этот показатель увеличился до 400 тысяч.



Причиной сложившейся ситуации является то, что во время удаленной работы не все предприятия могут гарантировать безопасность в Сети, чем активно пользуются киберпреступники.



