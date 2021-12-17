Канье Уэст сдал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты

00:10 29 Июль Киев, Украина

Еще один претендент на пост президента США оставил заявление для официальной регистрации в штаб избиркома. Канье Уэст, известный музыкант, успел собрать необходимое количество подписей и подать документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты США.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на сайте избирательной комиссии штата.

Уэст представил подписи 1 327 зарегистрированных избирателей Нью-Джерси , успешно преодолев минимум в 800 подписей, которые требуются кандидатам на ноябрьских выборах президента США. Рэпер в качестве места проживания указал свой адрес в штате Вайоминг, но не успел сформулировать лозунг своей избирательной кампании.

Музыкант уложился в крайний срок, отпущенный для регистрации независимым кандидатом в Нью-Джерси. Теперь желающие до 31 июля могут высказать свои возражения против баллотирования Уэста. Данный вопрос стал проблемой для рэпера при регистрации независимым кандидатом в штате Иллинойс. Там в избирком поступило несколько жалоб, в том числе на подлинность трети из 3,2 тыс. подписей, представленных Уэстом.

Он ранее также зарегистрировался независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме. Многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.