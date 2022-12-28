Кандидатуру Эрдогана выдвинули на соискание Нобелевской премии мира

15:07 28 декабря Киев, Украина





Шентопа цитирует турецкая газета Star. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира "за усилия по установлению мира между россией и Украиной".Шентопа цитирует турецкая газета Star.

"Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между россией и Украиной. У меня есть заявка", - сказал спикер.

Он также добавил, что не только у Анкара есть соответствующая заявка, но и у парламентариев других стран "есть инициативы в этом плане".



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