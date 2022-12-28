Кандидатуру Эрдогана выдвинули на соискание Нобелевской премии мира

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира "за усилия по установлению мира между россией и Украиной".
Шентопа цитирует турецкая газета Star.
Шентопа цитирует турецкая газета Star.
Он также добавил, что не только у Анкара есть соответствующая заявка, но и у парламентариев других стран "есть инициативы в этом плане".
Что известно о роли Турции в российско-украинской войне и посредничестве Эрдогана
- Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре заявлял, что с его стороны продолжается работа над тем, чтобы война в Украине завершилась мирным договором.
- Ранее президент Турции сообщил, что договорился с президентом россии владимиром путиным о бесплатном отправлении зерна нуждающимся странам.
- Издание Wall Street Journal также писало, что президент Турции Эрдоган расширяет глобальное влияние Турции на фоне российской агрессии против Украины.
- 22 июля в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны было подписано соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала россия.
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