Кандидатуру Эрдогана выдвинули на соискание Нобелевской премии мира

15:07 28 декабря Киев, Украина

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира "за усилия по установлению мира между россией и Украиной".

Шентопа цитирует турецкая газета Star.
"Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между россией и Украиной. У меня есть заявка", - сказал спикер.
Он также добавил, что не только у Анкара есть соответствующая заявка, но и у парламентариев других стран "есть инициативы в этом плане".

Что известно о роли Турции в российско-украинской войне и посредничестве Эрдогана
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре заявлял, что с его стороны продолжается работа над тем, чтобы война в Украине завершилась мирным договором.
  • Ранее президент Турции сообщил, что договорился с президентом россии владимиром путиным о бесплатном отправлении зерна нуждающимся странам.
  • Издание Wall Street Journal также писало, что президент Турции Эрдоган расширяет глобальное влияние Турции на фоне российской агрессии против Украины.
  • 22 июля в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны было подписано соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала россия.