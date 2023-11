Кандидат в президенты США назвал Зеленского "нацистом"

10:38 09 ноября Киев, Украина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, Вивек Рамасвами, в рамках дебатов высказал острую критику в адрес президента Украины, Владимира Зеленского, назвав его "нацистом". Это заявление вызвало широкий резонанс и негодование как в зале дебатов, так и в социальных сетях.



Об этом сообщает The Hill.



На протяжении дебатов Рамасвами оценил Украину как страну, которая, по его мнению, не соответствует демократическим стандартам. Он подчеркнул, что Украина запретила 11 оппозиционных партий и сосредоточила средства массовой информации в государственном телевидении. Кандидат также утверждал, что Украина угрожала не проводить текущие выборы, если США не выделят больше финансовой поддержки.



Однако самое провокационное заявление Рамасвами было его описанием президента Зеленского как "нациста". После дебатов представители предвыборного штаба Рамасвами стали активно утверждать, что кандидат не имел в виду Зеленского, когда употребил это слово. Вместо этого, они утверждали, что он скорее имел в виду инцидент, произошедший в канадском парламенте в сентябре, когда 98-летний украинско-канадский ветеран Ярослав Гунько, участник дивизии СС "Галичина", вызвал скандал.



Заявление Рамасвами вызвало широкий резонанс и возмущение, и его предвыборный штаб теперь старается смягчить его высказывания, возможно, осознавая потенциальные последствия подобных обвинений. Ответы на это контроверсиальное высказывание будут наблюдаться в ближайшие дни, как сообщает The New York Times.