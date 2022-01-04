Канадский суд назначил многомиллионную компенсацию родственникам 6 жертв авиакатастрофы МАУ

Верховный Суд Онтарио (Канада) постановил выплатить 107 млн. канадских долларов (около 90 млн. долларов США) родственникам 6 жертв авиакатастрофы пассажирского самолета рейса PS752, произошедшей в начале 2020 года.
Об этом сообщает CBC.
Компенсации потребовали Шахин Могаддам, Мехрзад Зарей, Али Горджи и еще трое родственников жертв, не раскрывших своих имен из-за опасений за собственную безопасность. Семьи погибших уже рассказывали о запугивании и угрозах власти Ирана.
Решение о выплате 100 миллионов канадских долларов возмещения, а также 7 миллионов компенсаций за моральные страдания принял судья Эдвард Белобаба. Постановление основывается на другом решении Верховного Суда Онтарио с мая текущего года, которым сбивание самолета было признано терактом. Именно оно позволило родственникам жертв авиакатастрофы требовать компенсации.
Адвокат истцов Марк Арнольд уже заявил, что те будут добиваться ареста иранского имущества, в том числе нефтяных танкеров, в Канаде и за рубежом, если власти страны откажутся добровольно выполнить судебное решение.
Ранее официальное новостное агентство исламской республики сообщало, что правительство страны поручило к первой годовщине катастрофы, то есть 8 января 2021 года, выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв катастрофы. Однако это предложение было отвергнуто, ведь сумма компенсаций, как объясняли в украинском МИД, должна была стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.
Напомним, что украинский самолет регулярного рейса PS-752, следовавший из Тегерана в Киев, разбился в начале 2020 года. Судно скрылось с радаров на шестой минуте после взлета. В результате катастрофы погибли 176 человек: все пассажиры и члены экипажа.
Иранские военные сообщили, что "нечаянно" сбили самолет. Власти страны до сих пор скрывают имена подозреваемых, несмотря на то, что суд в стране уже рассматривает соответствующее дело.
Об этом сообщает CBC.
Компенсации потребовали Шахин Могаддам, Мехрзад Зарей, Али Горджи и еще трое родственников жертв, не раскрывших своих имен из-за опасений за собственную безопасность. Семьи погибших уже рассказывали о запугивании и угрозах власти Ирана.
Решение о выплате 100 миллионов канадских долларов возмещения, а также 7 миллионов компенсаций за моральные страдания принял судья Эдвард Белобаба. Постановление основывается на другом решении Верховного Суда Онтарио с мая текущего года, которым сбивание самолета было признано терактом. Именно оно позволило родственникам жертв авиакатастрофы требовать компенсации.
Адвокат истцов Марк Арнольд уже заявил, что те будут добиваться ареста иранского имущества, в том числе нефтяных танкеров, в Канаде и за рубежом, если власти страны откажутся добровольно выполнить судебное решение.
Ранее официальное новостное агентство исламской республики сообщало, что правительство страны поручило к первой годовщине катастрофы, то есть 8 января 2021 года, выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв катастрофы. Однако это предложение было отвергнуто, ведь сумма компенсаций, как объясняли в украинском МИД, должна была стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.
Напомним, что украинский самолет регулярного рейса PS-752, следовавший из Тегерана в Киев, разбился в начале 2020 года. Судно скрылось с радаров на шестой минуте после взлета. В результате катастрофы погибли 176 человек: все пассажиры и члены экипажа.
Иранские военные сообщили, что "нечаянно" сбили самолет. Власти страны до сих пор скрывают имена подозреваемых, несмотря на то, что суд в стране уже рассматривает соответствующее дело.
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