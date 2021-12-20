Канадские спасатели ведут поиски жертв наводнения. Найдены три тела

14:18 21 Ноябрь Киев, Украина

Вот уже неделю жители канадской провинции Британская Колумбия страдают от сильнейшего за последние десятилетия наводнения, которое пришло вслед за проливными дождями. По этой причине в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день погибшими являются трое жителей, а тело еще одного до сих пор не найдено. Но, по словам главы провинции Джона Хоргана, количество жертв еще может увеличиться.

Осадки в провинции превысили месячный уровень, а местами и три месячных нормы. Постоянно прибывающая вода покрыла полностью многие дороги и населенные пункты. Люди остались без электроэнергии и связи с внешним миром. Много зданий и даже железная дорога были повреждены многочисленными оползнями. Ко всему добавилось резкое похолодание. Местами температура опустилась ниже нуля.

По прогнозам метеослужб, разрушительные ливни в этой местности продолжатся.

Напомним, что в районе канадского Ванкувера остановлено все наземное транспортное сообщение. Причиной этому стали те же мощные ливни.