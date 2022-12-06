Канадская компания подтвердила наличие своих деталей в иранских дронах-камикадзе

08:34 06 декабря Киев, Украина

Канадская компания Tallysman Wireless подтвердила, что иранские дроны-камикадзе Shahed 136, применяемые россией для ударов по Украине, содержат детали их производства.



Об этом президент компании Жиль Пантер рассказал изданию The Globe and Mail.



По его словам, компания "болезненно узнала", что некоторые изготовленные ею компоненты "используются не по назначению в сложных военных системах наведения" во время российской войны в Украине.

"Почему-то считается, что мы как-то соучаствуем в их использовании, но это не так. Tallysman на 100% отдан поддержке Украины перед лицом российской агрессии", - сказал Жиль.

Он подчеркнул, что компания не продает свою продукцию россии или Ирану и сети сбыта запрещено проводить операции с физическими или юридическими лицами, против которых действуют санкции.



Tallysman также не снабжает свою продукцию компаниями, которые могут перепродать ее россии или Ирану.

"Пантер подчеркнул, что его компания сотрудничает с Пограничной службой Канады и другими государственными ведомствами. По его убеждению, детали к антеннам, о которых идет речь, вероятнее всего были перенаправлены в Иран дистрибьюторами, которые использовали фейковые компании для сокрытия своих намерений", — говорится в материале.

Президент Tallysman также отметил, что его компания теперь "супер осмотрительна относительно того, какую продукцию мы продаем и кому", пытаясь максимально проверять конечное намерение использования.



Ранее исследователи из неправительственной организации State Watch обнаружили в иранских дронах, используемых россией против Украины, 30 деталей, изготовленных немецкими, американскими, японскими и другими западными компаниями.