Канада запретила полеты над Крымом и Донбассом

14:49 05 Апрель Киев, Украина

Министерство транспорта Канады ввело запрет своим авиакомпаниям осуществлять полеты над рядом украинских городов.



Об этом говорится на официальном сайте правительства Канады.





На фоне перемещений российских войск к границам Украины Канада запретила своим авиакомпаниям совершать полеты над восточными областями нашей страны и оккупированным Крымом. В Оттаве это объясняют нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине и потенциальными военными рисками.

Самолетам запрещены полета над Симферополем (UKFV) и Днепром (UKDV). Также особую осторожность рекомендуют проявлять во время полетов над Киевом, Одессой и Львовом.