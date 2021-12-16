Канада запретила полеты над Крымом и Донбассом

Министерство транспорта Канады ввело запрет своим авиакомпаниям осуществлять полеты над рядом украинских городов.
Об этом говорится на официальном сайте правительства Канады.
Об этом говорится на официальном сайте правительства Канады.
На фоне перемещений российских войск к границам Украины Канада запретила своим авиакомпаниям совершать полеты над восточными областями нашей страны и оккупированным Крымом. В Оттаве это объясняют нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине и потенциальными военными рисками.
Самолетам запрещены полета над Симферополем (UKFV) и Днепром (UKDV). Также особую осторожность рекомендуют проявлять во время полетов над Киевом, Одессой и Львовом.
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