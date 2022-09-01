Канада заморозила российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов
07:48 16 августа Киев, Украина
В рамках экономических санкций против рф, в Канаде всего заблокировано российских активов на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).
Об этом в понедельник, 15 августа сообщает полиция Канады.
"С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении россии", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии