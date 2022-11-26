Канада закупит для Украины электрогенераторы на миллионы долларов

11:52 26 ноября Киев, Украина

Правительство Канады выделило 10 млн канадских долларов (около $7,6 млн) на закупку генераторов для Украины. Об этом накануне сообщил в Twitter министр международного развития Канады Харджит Саджан.

"Мы выделили 10 млн долларов Международной организации по миграции на закупку и доставку генераторов на критически важные объекты инфраструктуры в Украине", – написал он.

Саджан подчеркнул, что миллионы гражданских лиц в Украине находятся сегодня без электроэнергии.

"В то время как путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется", – заверил министр.

Также Канада объявила о выделении 30 млн канадских долларов (около $23 млн) для поддержки функционирования Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство международного развития Канады.

"Канада выделяет 30 млн канадских долларов гуманитарного финансирования Всемирной продовольственной программе ООН для дальнейшей транспортировки украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы в страны, которые сталкиваются со значительной продовольственной опасностью", – заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что эти средства "помогут накормить страдающих от голода людей по всему миру".

"Канада отмечает Украину за безвозмездную передачу ею зерна для помощи в решении продовольственного кризиса в рамках гуманитарной инициативы Зерно из Украины, объявленной президентом Зеленским во время саммита G20 на прошлой неделе", – отмечается в распространенном заявлении.

С учетом новых средств, в этом году Канада выделила на преодоление голода в мире уже 615 млн канадских долларов (около $460 млн).

Напомним, 25 ноября многие западные союзники объявили о передаче генераторов Украине и другого энергооборудования. В целом речь идет о сотнях единиц техники.