Канада закупит для Украины электрогенераторы на миллионы долларов

Правительство Канады выделило 10 млн канадских долларов (около $7,6 млн) на закупку генераторов для Украины. Об этом накануне сообщил в Twitter министр международного развития Канады Харджит Саджан.
Саджан подчеркнул, что миллионы гражданских лиц в Украине находятся сегодня без электроэнергии.
Также Канада объявила о выделении 30 млн канадских долларов (около $23 млн) для поддержки функционирования Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство международного развития Канады.
В ведомстве добавили, что эти средства "помогут накормить страдающих от голода людей по всему миру".
С учетом новых средств, в этом году Канада выделила на преодоление голода в мире уже 615 млн канадских долларов (около $460 млн).
Напомним, 25 ноября многие западные союзники объявили о передаче генераторов Украине и другого энергооборудования. В целом речь идет о сотнях единиц техники.
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