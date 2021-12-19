Канада законодательно запретила "лечить" ЛГБТ-людей

15:21 13 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщили на сайте парламента Канады.



Канадцы не первый год призывают власти запретить терапию, которую считают пыткой в ООН и с которой начинают законодательно бороться в мире. Еще в 2018 году более 18 тысяч жителей страны подписали соответствующую петицию в адрес правительства.



Канадские законодатели внесли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предоставление, продвижение, реклама конверсионной терапии и получение денег за ее проведение считаются преступлением. Закон запрещает также вывозить детей из Канады для лечения за границей. В Канаде был принят закон , запрещающий так называемую репаративную терапию – антинаучную методику, направленную якобы на изменение сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека.Об этом сообщили на сайте парламента Канады.Канадцы не первый год призывают власти запретить терапию, которую считают пыткой в ООН и с которой начинают законодательно бороться в мире. Еще в 2018 году более 18 тысяч жителей страны подписали соответствующую петицию в адрес правительства.Канадские законодатели внесли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предоставление, продвижение, реклама конверсионной терапии и получение денег за ее проведение считаются преступлением. Закон запрещает также вывозить детей из Канады для лечения за границей.

“Конверсионная терапия наносит вред обществу, поскольку среди прочего она базируется на мифах и стереотипах о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и гендерном выражении и распространяет их, включая миф о том, что гетеросексуальность, цисгендерная (люди, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом) идентичность имеют преимущество перед другими сексуальными ориентациями, гендерными идентичностями и гендерными проявлениями", – говорится в документе.

За нарушение норм предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Принятые изменения вступят в силу через месяц.



Напомним, с прошлого года в Германии заработала закон, согласно которому за лечение гомосексуалов можно получить штраф 30 тысяч евро или даже ограничение свободы до года. С идеей запрета на антинаучную терапию выступают и в Великобритании.

"Лечение" мошенники часто проводят несколькими методами, например электрошоком или показывая эротические фильмы с представителями пола клиента и причиной рвоты после этого. Конверсионную терапию применяют и к некоторым ЛГБТ-украинцам.