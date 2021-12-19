Канада законодательно запретила "лечить" ЛГБТ-людей

В Канаде был принят закон, запрещающий так называемую репаративную терапию – антинаучную методику, направленную якобы на изменение сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека.
Об этом сообщили на сайте парламента Канады.
Канадцы не первый год призывают власти запретить терапию, которую считают пыткой в ООН и с которой начинают законодательно бороться в мире. Еще в 2018 году более 18 тысяч жителей страны подписали соответствующую петицию в адрес правительства.
Канадские законодатели внесли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предоставление, продвижение, реклама конверсионной терапии и получение денег за ее проведение считаются преступлением. Закон запрещает также вывозить детей из Канады для лечения за границей.
Об этом сообщили на сайте парламента Канады.
Канадцы не первый год призывают власти запретить терапию, которую считают пыткой в ООН и с которой начинают законодательно бороться в мире. Еще в 2018 году более 18 тысяч жителей страны подписали соответствующую петицию в адрес правительства.
Канадские законодатели внесли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предоставление, продвижение, реклама конверсионной терапии и получение денег за ее проведение считаются преступлением. Закон запрещает также вывозить детей из Канады для лечения за границей.
За нарушение норм предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Принятые изменения вступят в силу через месяц.
Напомним, с прошлого года в Германии заработала закон, согласно которому за лечение гомосексуалов можно получить штраф 30 тысяч евро или даже ограничение свободы до года. С идеей запрета на антинаучную терапию выступают и в Великобритании.
Напомним, с прошлого года в Германии заработала закон, согласно которому за лечение гомосексуалов можно получить штраф 30 тысяч евро или даже ограничение свободы до года. С идеей запрета на антинаучную терапию выступают и в Великобритании.
"Лечение" мошенники часто проводят несколькими методами, например электрошоком или показывая эротические фильмы с представителями пола клиента и причиной рвоты после этого. Конверсионную терапию применяют и к некоторым ЛГБТ-украинцам.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии