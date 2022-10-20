Канада ввела санкционные ограничения против Ирана

08:54 20 октября Киев, Украина

Правительство Канады ввели санкции против иранских чиновников и учреждений, причастных к нарушениям прав человека, пропаганде и дестабилизации региональной безопасности.

"В новый санкционный перечень включены шестеро физических и четыре юридических лица... Они участвовали или способствовали грубым нарушениям прав человека, в том числе в отношении иранских женщин, а также распространяли пропаганду для оправдания притеснений и преследований режимом Ирана собственных граждан", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что своими действиями иранский режим проявил откровенное пренебрежение жизнью и правами человека.

"Канада решительно настроена продолжить налагать санкции на физических и юридических лиц, ответственных за грубые и систематические нарушения прав человека в Иране", - заверили в МИД.

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим запрещается въезд в страну.



К слову, Канада уже в третий раз за этот месяц расширяет санкции против Ирана. В начале октября в санкционный перечень были внесены 25 физических и девять юридических лиц, а на прошлой неделе - еще 17 юридических и трое физических.



В общей сложности канадские санкции действуют против более 260 юридических и физических лиц из Ирана. Канада еще в 2012 году признала его государством - спонсором терроризма и разорвала дипломатические отношения.