Канада ввела санкционные ограничения против Ирана

Правительство Канады ввели санкции против иранских чиновников и учреждений, причастных к нарушениям прав человека, пропаганде и дестабилизации региональной безопасности.
В министерстве подчеркнули, что своими действиями иранский режим проявил откровенное пренебрежение жизнью и правами человека.
Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим запрещается въезд в страну.
К слову, Канада уже в третий раз за этот месяц расширяет санкции против Ирана. В начале октября в санкционный перечень были внесены 25 физических и девять юридических лиц, а на прошлой неделе - еще 17 юридических и трое физических.
В общей сложности канадские санкции действуют против более 260 юридических и физических лиц из Ирана. Канада еще в 2012 году признала его государством - спонсором терроризма и разорвала дипломатические отношения.
К слову, Канада уже в третий раз за этот месяц расширяет санкции против Ирана. В начале октября в санкционный перечень были внесены 25 физических и девять юридических лиц, а на прошлой неделе - еще 17 юридических и трое физических.
В общей сложности канадские санкции действуют против более 260 юридических и физических лиц из Ирана. Канада еще в 2012 году признала его государством - спонсором терроризма и разорвала дипломатические отношения.
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