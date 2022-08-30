Канада профинансировала проекты по повышению ядерной безопасности в Украине
12:55 05 августа Киев, Украина
Канада выделила 6 млн долларов на проекты по повышению ядерной безопасности в Украине.
Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Канады в ООН.
"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила 1 млн долларов МАГАТЭ для укрепления безопасности и предосторожностей на украинских ядерных объектах. Также 5 млн долларов Госдепа США для помощи Украине в выявлении и реагировании на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", - сказано в сообщении.
В представительстве Канады в ООН также отметили, что "оккупация ЗАЭС подвергает население мира опасности".
"Дальнейшая дестабилизация российскими силами не только повышает опасность инцидента или непреднамеренного ущерба, но также делает более вероятным перенаправление ядерных материалов", - говорится в заявлении.
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