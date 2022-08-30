Канада профинансировала проекты по повышению ядерной безопасности в Украине

12:55 05 августа Киев, Украина

Канада выделила 6 млн долларов на проекты по повышению ядерной безопасности в Украине.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Канады в ООН.

"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила 1 млн долларов МАГАТЭ для укрепления безопасности и предосторожностей на украинских ядерных объектах. Также 5 млн долларов Госдепа США для помощи Украине в выявлении и реагировании на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", - сказано в сообщении.

В представительстве Канады в ООН также отметили, что "оккупация ЗАЭС подвергает население мира опасности".