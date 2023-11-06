Канада приобрела активы Helsinki Shipyard Oy у российских собственников

Канадская судостроительная компания Davie завершила приобретение активов финской верфи Helsinki Shipyard Oy, ранее находившихся в собственности россиян - сначала Объединенной судостроительной корпорации, а затем кипрского офшора, принадлежавшего россиянину Ришату Багаутдинову.
Helsinki Shipyard ориентировалась на российский рынок, но столкнулась с экономическими и финансовыми трудностями из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.
По деталям сделки о приобретении верфи, стороны оставили конфиденциальность. Однако Davie сообщила, что правительство Квебека предоставило 77 миллионов евро в качестве частичного финансирования.
Эти средства будут использованы для обеспечения финансовой устойчивости финской компании в период ее возобновления работы и заключения новых контрактов, открывая ей доступ к североамериканскому рынку.
Helsinki Shipyard ориентировалась на российский рынок, но столкнулась с экономическими и финансовыми трудностями из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.
По деталям сделки о приобретении верфи, стороны оставили конфиденциальность. Однако Davie сообщила, что правительство Квебека предоставило 77 миллионов евро в качестве частичного финансирования.
Эти средства будут использованы для обеспечения финансовой устойчивости финской компании в период ее возобновления работы и заключения новых контрактов, открывая ей доступ к североамериканскому рынку.
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