Канада примет до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает Талибан

В связи с быстрым продвижением войск Талибана из Афганистана в срочном порядке эвакуируются все, кто был каким-то образом связан с западными странами или Америкой. Посильную помощь в эвакуации беженцев оказывает Канада.

Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти Талибаном. Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.

Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.

Как и США Канада для эвакуации своего посольства в Афганистане отправляет туда военных.

По состоянию на 13 августа талибы захватили уже 18 из 34 столиц афганских провинций.