Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов

08:25 17 ноября Киев, Украина

Помимо дополнительной военной помощи в размере 34 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США), Канада продлит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.





Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение



О соответствующей помощи Канада объявила во время встречи Рамштайн-7. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило Минобороны Канады.Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, а также на беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.О соответствующей помощи Канада объявила во время встречи Рамштайн-7.