Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов

Помимо дополнительной военной помощи в размере 34 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США), Канада продлит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.
Об этом в среду, 16 ноября, сообщило Минобороны Канады.
Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, а также на беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.
О соответствующей помощи Канада объявила во время встречи Рамштайн-7.
Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, а также на беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.
О соответствующей помощи Канада объявила во время встречи Рамштайн-7.
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