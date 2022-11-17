Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов

08:25 17 ноября Киев, Украина

Помимо дополнительной военной помощи в размере 34 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США), Канада продлит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.
 
Об этом в среду, 16 ноября, сообщило Минобороны Канады.

Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, а также на беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.

О соответствующей помощи Канада объявила во время встречи Рамштайн-7.
 
"Во время заседания Контактной группы по обороне Украины я объявила, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 миллиона канадских долларов в виде камер для дронов, устройств спутниковой связи и зимнего снаряжения", - написала министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.