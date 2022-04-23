Канада передала в Украину гаубицы М777 и боеприпасы к ним

Продолжается поставка военной помощи для Украины. Ввыполняя свое обещание передать ВСУ тяжелую артиллерию, правительство Канады направило в Украину 155-мм буксируемые гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Об этом в пятницу, 22 апреля, пишет издание Canadian Press.

О размерах поставленной партии вооружения не сообщается.

В то же время британская служба ВВС информирует, что Оттава предоставила Киеву четыре таких гаубицы. По данным издания, канадская армия располагает всего 37 гаубицами М777.

M777 - британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems. Ее вес составляет 4218 кг и она считается самой легкой гаубицей подобного типа. Устройство может вести огонь управляемыми снарядами Экскалибур, дальность эффективной стрельбы которыми достигает 40 километров, а круговое вероятное отклонение от цели составляет 5 метров.

Напомним, 19 апреля лидеры Канады и Британии заявили, что дадут Украине тяжелую артиллерию, чтобы "не позволить Путину набрать силу на востоке страны".

Аналогичное решение приняли в США и Нидерландах.