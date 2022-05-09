Канада отменяет пошлины и дает Украине $38,8 млн

11:26 09 мая Киев, Украина

Оттава решила предоставить новую экономическую и военную помощь Киеву, а также о расширить санкций против Москвы.

Об этом стало известно после визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину в воскресенье, 8 мая.



Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Сегодня премьер-министр объявил о дополнительных мерах и инвестициях для продолжения поддержки Украины, в том числе о предоставлении дополнительных $50 млн (38,8 млн долларов США - ред.) в виде военной помощи", - говорится в документе.



Отмечается, что Киев получит, в частности, боеприпасы для гаубиц М777 и стрелковое оружие, а также необходимые спутниковые снимки высокого разрешения.



Кроме того, власти Канады решили на год отменить таможенные пошлины на все украинские товары для поддержки нашей экономики.



Наконец, сообщается, что Оттава расширяет свои санкционные списки по России. В них внесли еще 40 физических лиц, включая бизнесменов и военных.



Так, под рестрикции попали экс-президент Лукойла Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутат Госдумы Адам Делимханов и другие.