Канада одобрила историческое соглашение о компенсации коренным народам

13:05 25 октября Киев, Украина

Федеральный суд Канады одобрил историческое мировое соглашение между правительством и представителями коренных народов страны о выплате компенсации в размере 23 миллиарда канадских долларов (примерно 17,7 миллиарда долларов США).



Соглашение предусматривает возмещение для детей и родных представителей коренных народов, которые пострадали от расовой дискриминации из-за недофинансирования системы приемных семей и семейных услуг в резервациях.



Решение суда позволяет начать процесс выплат, что позволит жертвам дискриминации получить средства уже в следующем году.



Правительство также выделило 20 миллиардов долларов на долгосрочное реформирование системы социальной защиты в резервациях.



Ожидается, что около 50 тысяч человек имеют право на компенсацию, а также опекуны детей, помещенных в государственные учреждения.



Решение суда обвинило правительство в недофинансировании системы детского социального обеспечения в резервациях в течение 16 лет, подчеркнув, что правительство осознавало вред от такой практики, но не предпринимало действий до судебного решения.