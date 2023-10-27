Канада одобрила историческое соглашение о компенсации коренным народам

Федеральный суд Канады одобрил историческое мировое соглашение между правительством и представителями коренных народов страны о выплате компенсации в размере 23 миллиарда канадских долларов (примерно 17,7 миллиарда долларов США).
Соглашение предусматривает возмещение для детей и родных представителей коренных народов, которые пострадали от расовой дискриминации из-за недофинансирования системы приемных семей и семейных услуг в резервациях.
Решение суда позволяет начать процесс выплат, что позволит жертвам дискриминации получить средства уже в следующем году.
Правительство также выделило 20 миллиардов долларов на долгосрочное реформирование системы социальной защиты в резервациях.
Ожидается, что около 50 тысяч человек имеют право на компенсацию, а также опекуны детей, помещенных в государственные учреждения.
Решение суда обвинило правительство в недофинансировании системы детского социального обеспечения в резервациях в течение 16 лет, подчеркнув, что правительство осознавало вред от такой практики, но не предпринимало действий до судебного решения.
Соглашение предусматривает возмещение для детей и родных представителей коренных народов, которые пострадали от расовой дискриминации из-за недофинансирования системы приемных семей и семейных услуг в резервациях.
Решение суда позволяет начать процесс выплат, что позволит жертвам дискриминации получить средства уже в следующем году.
Правительство также выделило 20 миллиардов долларов на долгосрочное реформирование системы социальной защиты в резервациях.
Ожидается, что около 50 тысяч человек имеют право на компенсацию, а также опекуны детей, помещенных в государственные учреждения.
Решение суда обвинило правительство в недофинансировании системы детского социального обеспечения в резервациях в течение 16 лет, подчеркнув, что правительство осознавало вред от такой практики, но не предпринимало действий до судебного решения.
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