Канада объявила ЧП из-за лесных пожаров: массовая эвакуация на северо-западе

09:21 18 августа Киев, Украина

Из-за сотен лесных пожаров, которые бушуют на северо-западных территориях Канады, объявлено чрезвычайное положение и эвакуация местных жителей. Один из пожаров, приближающийся к городу Йеллоунайф, охватил площадь около 165 000 гектаров.



Об этом сообщил телеканал CNN.

"Мы все устали от слова "беспрецедентный", но нет другого способа описать эту ситуацию на северо-западных территориях", - заявила премьер-министр региона Кэролайн Кокрейн.

В канадской провинции Британская Колумбия зафиксировано более 360 активных пожаров. Власти ожидают, что ситуация ухудшится, поскольку в течение следующих нескольких дней ожидается усиление жары.



Пожары в Канаде снова привели к ухудшению качества воздуха в США. Дым движется в сторону Миннесоты.