Канада объявила ЧП из-за лесных пожаров: массовая эвакуация на северо-западе

Из-за сотен лесных пожаров, которые бушуют на северо-западных территориях Канады, объявлено чрезвычайное положение и эвакуация местных жителей. Один из пожаров, приближающийся к городу Йеллоунайф, охватил площадь около 165 000 гектаров.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Об этом сообщил телеканал CNN.
В канадской провинции Британская Колумбия зафиксировано более 360 активных пожаров. Власти ожидают, что ситуация ухудшится, поскольку в течение следующих нескольких дней ожидается усиление жары.
Пожары в Канаде снова привели к ухудшению качества воздуха в США. Дым движется в сторону Миннесоты.
Пожары в Канаде снова привели к ухудшению качества воздуха в США. Дым движется в сторону Миннесоты.
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