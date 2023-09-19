Канада и Индия взаимно высылают высокопоставленных дипломатов

12:02 19 сентября Киев, Украина

Индия и Канада взаимно высылают высокопоставленных дипломатов в ответ на углубление конфликта из-за убийства сикхского активиста на территории Канады. Сначала о высылке индийского дипломата объявила Канада. Министерство иностранных дел Индии во вторник, 19 сентября, ответило тем же.

Об этом сообщает CNN.



Зеркальные дипломатические высылки произошли после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что разведка Канады получила «заслуживающие доверия» данные о связи между индийским государством и смертью канадского гражданина, сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара в июне.

"В последние несколько недель канадские службы безопасности активно расследуют достоверные утверждения о возможной связи между агентами правительства Индии и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара", — заявил Трюдо в парламенте в понедельник, 18 сентября.

Он добавил, что его правительство будет принимать все необходимые меры, "чтобы привлечь виновных в этом убийстве к ответственности".



Канада заявила, что выслала индийского дипломата, которого министр иностранных дел Мелани Джоли назвала главой индийской разведки в стране. По словам Джоли, Трюдо обсудил этот вопрос и с президентом США Джо Байденом, и с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



Министерство иностранных дел Индии во вторник, 19 сентября, заявило о высылке находившегося в Индии высокопоставленного канадского дипломата.

"Соответствующего дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней. Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности", — говорится в заявлении.

Индия заявила, что отвергает обвинения Трюдо, назвав их "абсурдными". В заявлении Министерства иностранных дел страны отмечается, что Индия является демократическим государством с твердой приверженностью верховенству права.

"Такие необоснованные обвинения имеют целью сместить фокус с халистанских террористов и экстремистов, получивших убежище в Канаде и продолжающих угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии. Бездействие канадского правительства в этом вопросе вызывает давнее и постоянное беспокойство", - заявил он.

Кто такой убит Хардип Сингх Ниджар

Как отмечает CNN, Ниджар был известным сикхским лидером на западе Канады. В июне двое вооруженных людей в масках застрелили Ниджара в его грузовике возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Его смерть возмутила сикхскую общину в Канаде, одну из самых больших за пределами Индии, где проживает более 770 000 представителей этого религиозного меньшинства.



Ниджар был откровенным поклонником создания отдельной родины сикхов, известной как Халистан. Он часто возглавлял мирные протесты против того, что адвокационная группа назвала "нарушением прав человека, активно происходящего в Индии, и в поддержку Халистана".



Движение "Халистан" запрещено в Индии и рассматривается правительством как угроза национальной безопасности. Ряд групп, связанных с этим движением, внесен в список "террористических организаций" в соответствии с индийским Законом о предотвращении незаконной деятельности (UAPA).



Имя Ниджара было в списке террористов UAPA, составленном Министерством внутренних дел страны. В 2020 году Национальное агентство расследований Индии обвинило его в "попытке радикализации сикхской общины по всему миру в пользу создания "Халистана". Там утверждали, что он "пытался подстрекать сикхов голосовать за обособление, агитировать против правительства Индии и совершать насильственные действия".



Канадская полиция не арестовала никого в связи с убийством Ниджара.